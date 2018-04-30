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Затриманий у Криму Абдуллаєв у критичному стані – МЗС

Понеділок, 30 квітня 2018, 12:24

Незаконно затриманий в анексованому Криму Узеір Абдуллаєв перебуває в критичному стані.

Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"В СІЗО Сімферополя в критичному стані знаходиться незаконно затриманий Узеір Абдуллаєв. Час пішов на години", - повідомила вона.

Беца також написала, що МЗС вимагає допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

27 квітня в ході судового засідання в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Узеір Абдуллаєв заявив скарги на стан здоров'я і ненадання йому медичної допомоги в СІЗО.

"Захист заявив у суді під протокол, що у нього третю добу висока температура, під 40 градусів, і головне - опухла ліва нога. Узеір навіть попросив у суду дозволу не вставати під час засідання. При цьому діагноз хвороби йому не повідомляють", - сказав Крим.Реалії адвокат Абудллаева Сергій Легостов.

Приблизно місяць тому Абдуллаєва вивозили з СІЗО до 6 міської лікарні Сімферополя, де екстрено прооперували руку від гнійного утворення.

"Лікар попередив, що його хвороба дуже серйозна, оскільки гній дійшов практично до кістки, наполягав на госпіталізації Узеіра, але ніхто не звернув на це уваги. Зараз симптоми повторюються. Виходить, йому нібито надали медичну допомогу, прокололи курс антибіотиків, заглушили інфекцію, але це було не належне лікування", - сказала дружина підсудного Фера Абдуллаєва.

10 квітня підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" продовжив арешт фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову й Емілю Джемаденову.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариМЗС
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