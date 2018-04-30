Задержанный в Крыму Абдуллаев в критическом состоянии - МИД

Незаконно задержанный в аннексированном Крыму Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянии.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

В СІЗО Сімферополя в критичному стані знаходиться незаконно затриманий Узеір Абдуллаєв. Час пішов на години. Вимагаємо допустити укр лікарів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 30, 2018

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы", - сообщила она.

Беца также написала, что МИД требует допустить к Абдуллаеву украинских врачей.

27 апреля в ходе судебного заседания в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медпомощи в СИЗО.

"Защита заявила в суде под протокол, что у него третьи сутки высокая температура, под 40 градусов, и главное – опухла левая нога. Узеир даже попросил у суда разрешения не вставать во время заседания. При этом диагноз болезни ему не сообщают", – сказал Крым.Реалии адвокат Абудллаева Сергей Легостов.

Примерно месяц назад Абдуллаева вывозили из СИЗО в 6 городскую больницу Симферополя, где экстренно прооперировали руку от гнойного образования.

"Врач предупредил, что его болезнь очень серьезная, поскольку гной дошел практически до кости, настаивал на госпитализации Узеира, но никто не обратил на это внимания. Сейчас симптомы повторяются. Выходит, ему как бы оказали медпомощь, прокололи курс антибиотиков, заглушили инфекцию, но это было не должное лечение", – сказала жена подсудимого Фера Абдуллаева.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" 10 апреля продлил арест фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.