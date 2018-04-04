Закон про Антикорупційний суд може з'явитися вже в травні

Верховна Рада у травні може ухвалити в цілому закон про Антикорупційний суд.

Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець, повідомляє "Укрінформ".

"Я сподіваюсь, сьогодні у нас буде засідання комітету, де ми сформуємо робочу групу, яка підготує до другого читання закон про Антикорупційний суд, і вже в травні, я прогнозую, що вже в травні ми будемо його приймати в цілому", - сказав Ємець.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував прийняти закон про Антикорупційний суд за основу.

1 березня народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект №7440 про Антикорупційний суд.

Як відомо, 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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