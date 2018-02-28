Комітет прийняв рішення щодо закону про Антикорупційний суд

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував прийняти закон про Антикорупційний суд за основу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють члени комітету.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати закон про Антикорупційний суд за основу", - написав нардеп Леонід Ємець.

"Правовий комітет тільки що на своєму засіданні вирішив рекомендувати взяти за основу президентський проект закону... без жодних змін чи правок!", - написала нардеп Олена Сотник.

"Ухвалити Раді законопроект про Антикорупційний суд у редакції президента за основу. Це рішення профільного комітету. Завтра парламент зможе голосувати за цей закон в першому читанні", - написала нардеп Світлана Заліщук.

Як відомо, у понеділок, 26 лютого, Верховна рада внесла до порядку денного на найближчий тиждень сесії законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

"Якщо комітет у середу зможе розглянути і ухвалити рішенні, то у четвер у нас буде шанс включити його у денний порядок дня і в четвер пройти його розгляд у першому читанні", - сказав спікер ВР Андрій Парубій.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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