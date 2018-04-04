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Справа MH17: Росію підловили на маніпуляціях доказами

Середа, 4 квітня 2018, 12:02
Справа MH17: Росію підловили на маніпуляціях доказами

Росія базує своє твердження, що ракета "Бук" збила малайзійський Boeing не з окупованої території, на очевидній неточності даних з російського радара.

Про це свідчить аналіз двох незалежних експертів Об'єднаної команди з розслідування аварії рейсу MH17, передає прокуратура Нідерландів.

Експерти вивчили знімки з радару, надані Росією, й дійшли висновку, що відсутність на них ракети в момент аварії пасажирського лайнера ще не означає, що її не могли запустити з окупованого бойовиками району Первомайського в Донецькій області.

Справа в тому, йдеться у звіті, що російський радар налаштований на фіксацію цивільних повітряних суден, у той час як "Бук" летить з набагато більшою швидкістю і "помітити" його такий радар просто не в змозі.

Росія, водночас, стверджує, що відсутність ракети на знімках нібито свідчить про те, що ніякого пуску з окупованої території Донецької області не було.

Крім того, експерти зазначають, що жодних інших повітряних суден поблизу "Боїнга" на знімках немає.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів готує законодавче підґрунтя для судового переслідування будь-яких підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського "Боїнга".

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує і заявляє, що ракету пустили українські війська.

Переклав Євген Кізілов, УП

Теми: MH17РосіякриміналДонбас
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