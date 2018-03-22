У Нідерландах готують підґрунтя для вердикту у справі MH-17 – ЗМІ

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Четвер, 22 березня 2018, 01:37

Уряд Нідерландів готує законодавче підґрунтя для судового переслідування будь-яких підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського "Боїнга".

Про це повідомляє Bloomberg.

"Міністерство юстиції Нідерландів надасть можливість допитів у суді, допит підозрюваних може вестися за допомогою відеоконференцій, якщо не буде можливості доставити їх до Гааги", – йдеться у заяві.

Розглядом справи може зайнятися окружний суд Гааги. Процес вестиметься англійською мовою.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

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Теми: MH17 Донбас Росія
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