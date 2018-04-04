Рада відчитала Ситника з Холодницьким: претензії БПП, НФ і Ляшка співпали

Верховна Рада заслухала у середу звіти керівників НАБУ Артема Ситника і САП Назара Холодницького, після чого фракції висловили свою оцінку діяльності антикорупційних органів.

Першим виступив керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що замість боротьби з корупцією НАБУ і САП, чиї керівники отримують "космічні зарплати", займаються самопіаром і "обслуговують інтереси політичних кланів".

"У вас у штаті НАБУ майже 20 людей працює в прес-службі, отримують по 60 тисяч зарплати, і часто в інтернеті бачимо платну рекламу", - зазначив Ляшко.

Він звернувся до парламенту з вимогою якнайшвидше обрати аудитора НАБУ, а до Холодницького – піти у відставку на час розслідування справи проти нього.

Вікторія Войціцька від "Самопомочі" також відзначила недостатню боротьбу з корупцією в Україні, але м'якіше поставилася до Ситника і Холодницького. Вона перелічила найбільші, на її погляд, приклади корупції в країні і звернулася до керівників НАБУ й САП із закликом якісніше виконувати свої обов'язки.

Від фракції "Народний фронт" виступив його голова Максим Бурбак. Він, як і Ляшко, дорікнув антикорупційним органам їхніми "високими зарплатами" на тлі відсутності реальних результатів роботи.

Так само, як і лідер Радикальної партії, нардеп звинуватив Ситника і Холодницького в "скандальному піарі" за допомогою публічного конфлікту одного з одним.

Також Бурбак повторив тези Ляшка, звинувативши НАБУ у виконанні замовлень "політичних угрупувань".

Сергій Власенко від "Батьківщини" вже не був таким категоричним. Він визнав неефективність двох антикорупційних органів, але причиною цього назвав вплив на них Адміністрації президента та інших представників влади.

Він закликав Холодницького і Ситника нарешті розірвати "пуповину залежності від діючої влади" і ставати "реально незалежними".

Представник групи "Воля народу" Сергій Шахов заявив, що до керівників антикорупційних бюро і прокуратури в суспільстві велика довіра, і вони мають краще її виправдовувати. Він дорікнув цим органам, що вони не перевіряють на корупцію луганського губернатора Юрія Гарбуза.

Від фракції "Блок Петра Порошенко" виступив Олексій Гончаренко. Він накинувся на керівників НАБУ і САП з різкою критикою і здебільшого повторив претензії Ляшка і Бурбака. Також згадав про мільярдні витрати бюджету на антикорупційні органи, про відсутність притягнутих до відповідальності корупціонерів, про конфлікт між Ситником і Холодницьким та про необхідність термінового аудиту НАБУ і САП.

Як повідомлялося, раніше голови Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури неодноразово заявляли, що передають до судів багато справ проти корупціонерів, але там вони застрягають.

У середу Ситник і Холодницький заявили в Раді, що конфлікту між їхніми відомствами немає.

Євген Кізілов, УП