Холодницький і Ситник прийшли у Раду разом: Конфлікту нема

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прийшли до Верховної Ради разом і кажуть, що конфлікту між їхніми відомствами немає.

Про це вони заявили з трибуни парламенту 4 квітня, куди їх викликали через справу Холодницького.

Зайшовши до зали, директор НАБУ і керівник САП сіли разом, а в своїх звітах перед парламентом посилалися один на одного.

"Ми сьогодні присутні для інформування про стан боротьби з корупцією двома нашими правоохоронними органами – САП і НАБУ. Уже 2,5 роки ми працюємо у цьому напрямку і досягли значних результатів. Більше, думаю, Артем Сергійович (Ситник – ред.) доповнить мій виступ – він має більше статистичних даних сьогодні", - сказав Холодницький.

Він також додав, що багато хто хоче, щоб були звільнені і він, і Ситник.

"Багато хто хоче, щоб крісла ці звільнилися. Багато для цього робиться, але процес боротьби з корупцією запущений, він іде", - сказав Холодницький.

У свою чергу Ситник сказав, що жодного конфлікту між НАБУ і САП немає.

"Створення антикорупційної прокуратури фактично врятувало НАБУ від нагляду ГПУ. Ми – парламент і команда НАБУ – створили дійсно незалежний, аполітичний орган, який зараз працює ефективно", - сказав Ситник.

Він додав, що є провадження щодо Холодницького, але конфлікту немає.

"Ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає. Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які передані до компетентних органів. Якщо це стосується кримінального кодексу – то до ГПУ, дисциплінарного провадження – до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Не потрібно спекулювати на цьому процесі. Нема ніякого конфлікту", - сказав директор НАБУ.

Ситник додав, що сьогодні "детективи НАБУ і прокурори САП працюють у штатному режимі".

Як відомо, НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Раніше повідомлялося, що у скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького у справи щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка".

"Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Генпрокурор змінив підслідність у справі Холодницького, процесуальне керівництво здійснює генеральна інспекція ГПУ.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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