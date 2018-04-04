Нардепом від БПП зареєстрували відомого соратника Ющенка

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Середа, 4 квітня 2018, 16:53

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом від партії Блок Петра Порошенка Романа Зварича, який був соратником президента Віктора Ющенка.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши відповідні документи, Комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Зварича Р.М.", - розповідають там.

Зазначається, що новообраний депутат проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку партії "БПП" під №82.

Зварич заходить до Ради на місце, що звільнилося після призначення Валерія Пацкана головою Рахункової палати.

Роман Зварич був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко у 2005 році та Віктора Януковича – у 2006 за квотою партії "Наша Україна" Віктора  Ющенка. При Тимошенко він опинився в центрі скандалу, оскільки з'ясувалося, що в нього немає юридичної освіти.

Також Зварич був народним депутатом Верховної Ради 3-6 скликань, брав активну участь у створенні "помаранчевої" урядової коаліції.

Українська правда
Теми: БПП Верховна Рада ЦВК Ющенко
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