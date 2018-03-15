Рада обрала склад та голову Рахункової палати

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Четвер, 15 березня 2018, 17:41

Верховна Рада проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана.

За рішення про склад проголосували 263 депутати, за Пацкана – 309 народних обранців.

Крім Пацкана членами Рахункової палати стали: Богун В.П., Дідик А.М., Іванов І.М., Майснер А.В., Невідомий В.І., Огонь Ц.Г., Яременко О.С., Яремчук І.М.

 
Новий голова Рахункової палати Валерій Пацкан

3 49 кандидатів бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді 23 особи. Один з них, Руслан Лук’янчук, відкликав свою кандидатуру – його звернення із проханням не розглядати кандидатуру зачитав під час голосування голова парламенту Андрій Парубій.

Доповнюється...

Теми: Рахункова палата Верховна Рада
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