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Полторак: Росія тримає біля кордону України 77 тисяч бійців і техніку

Четвер, 5 квітня 2018, 12:11
Полторак: Росія тримає біля кордону України 77 тисяч бійців і техніку

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Росія зосередила поблизу кордону України 19 батальйонних тактичних груп і не припинить збройну агресію на Донбасі

Про це він заявив в інтерв’ю "Урядовому кур’єру".

"За нашими даними, Російська Федерація не збирається відмовлятися від продовження збройної агресії на сході України. Про це свідчить російська військова присутність в окремих районах Донецької та Луганської областей і ведення бойових дій проти Збройних сил України", – сказав міністр.

"Лише торік наші позиції на сході ворог обстріляв понад 15 тисяч разів", – додав він.

На переконання Полторака, Москва не збирається виконувати мінські угоди і згоджуватися на миротворчу місію ООН, а намагається заморозити конфлікт, сподіваючись на повернення України до "руского міра" і відмову від євроатлантичної інтеграції.

"Вони тримаються (в ОРДЛО – ред.) на багнетах двох армійських корпусів загальною чисельністю майже 40 тисяч осіб, які є невід’ємною частиною південного військового округу збройних сил Росії", – сказав Полторак.

"Ми знаємо, що, крім уже згаданого угруповання, оперативні плани супротивника містять багато варіантів ведення бойових дій на нашій території. Росія використовує Донбас не тільки для вишколу військових, які потім воюють в інших гарячих точках, зокрема Сирії, а й як полігон бойового випробування військової техніки", – заявив він.

Полторак вважає імовірним переростання конфлікту в повномасштабну агресію Кремля.

"Це правда, яка руйнує ілюзії щодо відмови Росії від окупації частини нашої території й виведення її військ у найближчій перспективі", – сказав він.

"На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню", – заявив міністр.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасПолтораквійнаАТО
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