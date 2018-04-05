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Суд повернув справу "Гіві" прокуратурі

Четвер, 5 квітня 2018, 15:27

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 5 квітня повернув прокурору провадження відносно бойовика Михайла Толстих на прізвисько "Гіві".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Як пояснили в суді, справу повернули, бо до суду надійшло повідомлення від СБУ про те, що Толстих був убитий, однак офіційного підтвердження цьому немає.

"В судове засідання на 5 квітня 2018 року офіційного підтвердження смерті прокурором не надано", - наголошують в суді.

Там зазначили, що за таких обставини суд не може закрити провадження у зв’язку зі смертю через відсутність офіційного її підтвердження, але й не може продовжувати розгляд провадження, оскільки Толстих, за даними обвинувачення, нібито проживає в окупованому Донецьку.

"В матеріалах провадження відсутні будь-які дані про оголошення Толстих М.С. в міжнародний або міждержавний розшук, що давало б можливість розглядати справу за відсутності обвинуваченого, як того вимагає КПК України", - пояснюють у суді.

За даними суду, таке рішення викликало невдоволення прокурора, і той пообіцяв його оскаржити.

Раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання обвинуваченого у справі про теракт командира підрозділу "Сомалі" Михайла Толстих (позивний "Гіві").

Як відомо, Толстих був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.

Михайло Толстих народився в Іловайську в 1980 році. "Гіві" брав участь у боях з травня 2014 року – воював і за Слов'янськ, і за Іловайськ, і за Донецький аеропорт. Також він запам’ятався знущаннями над полоненими.

Як і командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року, "Гіві" був одним із символів війни на Донбасі.

Він перебував в українському розшуку й у санкційному списку Євросоюзу.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОсудОРДЛОтероризм
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