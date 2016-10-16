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У "ДНР" підтвердили вбивство "Мотороли", звинуватили Київ

Неділя, 16 жовтня 2016, 23:29

У так званій "ДНР" офіційно підтвердили, що бойовик Арсеній Павлов ("Моторола") був убитий у Донецьку в неділю.

"Сьогодні вбито Арсена Павлова, для всіх нас це величезна втрата", - заявив "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін, повідомляє сайт бойовиків "ДАН".

"За попередніми даними, це терористичний акт, здійснений українською ДРГ", - сказав Пушилін.

"Київ все ще прагне вирішити конфлікт силою, але не здатний здобути військову перемогу і тому використовує терористичні методи. За допомогою цього вбивства українська сторона розраховує розхитати ситуацію в Республіці", - вважає "спікер ДНР".

Як зазначає видання, згідно з наявною на даний момент інформацією, Павлов загинув, коли в під'їзді його будинку спрацював вибуховий пристрій.

Також російські ЗМІ з посиланням на Пушиліна повідомляють, що  в районі ліфта, у якому загинув "Моторола", було закладено саморобний вибуховий пристрій,  є кілька людей поранених.

"Місце події оточене співробітниками "МВС ДНР" і військовими. На місці присутні співробітники МНС, чергують кілька машин швидкої допомоги. Заборонено прохід і проїзд у двір будинку, де сталася НП, одна з доріг, що ведуть до будинку Павлова, перекрита бронетранспортером", - йдеться у повідомленні. 

У Донецьку введено посилені заходи безпеки. 

У свою чергу журналіст російського видання "Комсомольская правда" Олександр Коц, який часто працював на території окупованого Донецька з початку російської агресії, повідомив у своєму Твіттері, що разом із "Моторолою" загинув його охоронець. 

Варто зазначити, що у соціальних мережах та у росЗМІ та ЗМІ бойовиків лише згадується про вибух, проте немає ані відео, ані фото, що підтверджують факт події

Як повідомлялося, інформація про смерть "Мотороли" з'явилася в російських ЗМІ у неділю ввечері. Пізніше її підтвердили в МВС і СБУ.

Українська правда

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Теми: ДНР
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