Павлоградський суд викликав на засідання вбитого бойовика "Гіві"

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає на засідання обвинуваченого у справі про теракт вбитого командира підрозділу "Сомалі" Михайла Толстих (позивний "Гіві").

30 березня суд опублікував відповідне повідомлення в офіційній газеті "Урядовий кур’єр", передає "Радіо Свобода".

За повідомленням суду, після публікації в пресі обвинувачений вважається повідомленим про час і місце суду. У разі неявки суд розгляне справу без нього.

У суді виданню підтвердили, що справу має розглянути колегія із трьох суддів на чолі з головою суду Наталією Самоткан.

Михайла Толстих обвинувачують у скоєнні терористичного акту. Судове засідання призначене на 9:00 5 квітня.

Правозахисниця, директорка програми USAID "Права людини в дії" Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова повідомила виданню, що справа проти "Гіві" перебуває в Павлоградському суді з грудня 2016 року.

Вона зазначила, що причин для закриття провадження немає, поки факт смерті обвинуваченого не встановлений офіційно.

"Підставою для закриття кримінального провадження є смерть людини. Якщо суд не виніс постанови, що людина є померлою, то вона вважається живою. Але йде інформація, у тому числі від СБУ про те, що "Гіві" вважається загиблою особою. Та СБУ не може це 100-відсотково підтвердити, адже це сталось на непідконтрольній Україні території. Тому суд не може закрити провадження. Наскільки я розумію, відбуватиметься заочне засудження, так само, як і в "справі Плотницького", – розповіла Волкова.

За її словами, щоб підтвердити смерть "Гіві", Україна повинна була б звернутися з офіційним запитом до Слідчого комітету Росії.

"Мені здається, було б доречним призупинити цей судовий процес. Зараз не встановлено, хто є відповідальним за ці (неконтрольовані Україною – ред.) території. Росія не визнає себе стороною конфлікту. Навіть якщо зараз суд винесе вирок, то які наслідки?" – вважає Волкова.

Як відомо, бойовик "Гіві" (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.

Спершу бойовики звинувачували українських військових у ліквідації "Гіві". Зброєю убивства при цьому називали вогнемет "Шмєль".

Згодом, за даними російських ЗМІ, спільник "Гіві" з Москви Ігор Мильцєв заявив, що замах на Толстих організували він і ще троє бійців "Сомалі": так вони помстилися за товаришів по службі, яких "Гіві" нібито кинув під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року.

Михайло Толстих народився в Іловайську в 1980 році. "Гіві" брав участь у боях з травня 2014 року – воював і за Слов'янськ, і за Іловайськ, і за Донецький аеропорт. Також він запам’ятався знущаннями над полоненими.

Як і командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року, "Гіві" був одним із символів війни на Донбасі.

Він перебував в українському розшуку й у санкційному списку Євросоюзу.