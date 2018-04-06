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В уряді пояснили, навіщо Україні угода про дружбу з Росією

П'ятниця, 6 квітня 2018, 10:19

Договір про дружбу і співробітництво з РФ досі діє, тому що в ньому Росія визнає територіальну цілісність України.

Таке пояснення озвучила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Акт про дружбу та співробітництво досі діє саме тому, що там Росія визнає повністю нашу територіальну цілісність, і Росія там зобов'язується про ненапад на українську державу. І поведінка РФ протягом цих 4 років - це пряме порушення (договору - ред.)", - заявила вона.

На питання ведучого, чи дійсно Україна має визначитися до листопада, коли закінчується термін дії цієї угоди, чи продовжувати його, вона відповіла, що відповідна дискусія триває з початку агресії РФ в Україні.

"Ми зараз маємо базу, яку ми можемо використовувати в наших судових позовах проти РФ, як раз посилаючись, зокрема, не тільки на порушення міжнародних багатосторонніх угод з боку РФ, а безпосереднє порушення двосторонньої угоди - так званого великого договору між Україною та Росією" , - сказала віце-прем'єр.

При цьому вона зазначила, що, "очевидно, час його проходить", проте договір може бути автоматично оновлено, якщо сторони дійдуть такої згоди.

Політик також наголосила, що "тут може бути серйозна гра РФ, і вона теж може маніпулювати тим, як вона поводиться з точки зору цієї угоди".

"Коли працювала в парламенті, я пропонувала скасувати окремі статті в цій угоді, і це було можливо. Є різні механізми, є різні способи, якими можна діяти, і зараз, очевидно, і наші дипломати, і юристи оцінюють ризики і можливості того, як саме можна буде діяти", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, позиція МЗС щодо договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ полягає в недоцільності продовження такого договору.

МЗС підготувало пропозиції про вихід з органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца пояснила, що міністерство підготувало пропозиції та аналіз різних варіантів: можливого призупинення (повної або тимчасової) дії та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Беца зазначила, що подальший аналіз триває.

Інтерфакс-Україна

Теми: РосіяУкраїнаКабінет міністрів
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