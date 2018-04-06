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Гройсман розповів, що заважає добудувати КПП на кордоні з ЄС

П'ятниця, 6 квітня 2018, 11:41

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що попри наявність коштів, в Україні поки не можуть модернізувати шість контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Європейським Союзом, через юридичні та "історичні" проблеми.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, у п'ятницю.

Перед цим депутат від фракції "Народний фронт" Михайло Хміль звернувся до прем'єра з проханням взяти під свій контроль виконання угод співфінансування для модернізації контрольно-пропускних пунктів на кордоні з ЄС та інших проектів.

"Раніше був підписаний договір між урядом України і Польщі про надання кредиту пов'язаної допомоги. Наразі спливає термін укладання прямих контрактів між польськими компаніями та українськими установами, а саме: "Укравтодором", Державною фіскальною та прикордонною службами на виконання робіт", - сказав Хміль.

За його словами, жодна з установ не вклалася в терміни підписання угод і контракт на межі зриву.

Гройсман відповів, що прикордонна інфраструктура насправді потребує інвестицій.

"Можу вам сказати, що сьогодні кошти на добудову шести пропускних пунктів, які знаходяться в різному стані готовності, є. Але в нас є дуже багато юридичних проблем, які ми не можемо здолати, бо є задавлені історією проблеми. І ми не можемо поки використовувати ресурси, чекаємо і шукаємо рішення", - сказав прем'єр.

Він додав, що ДФС та "Укравтодор" вже підписали відповідні контракти і пообіцяв проконтролювати, щоб прикордонна служба зробила те саме.

"Треба дати їм енергію і ручку для підписання угод. Я знайду цю можливість", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз офіційно повідомив, що припиняє фінансування проектів з розбудови більше ніж 10 КПП на західному кордоні України, причому частину коштів Україна буде вимушена повернути.

Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Планувалося, що модернізація допоможе скоротити час перетину кордону та вдосконалить митні процедури.

На кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн. євро.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГройсманПрикордонна службаЄСінвестиції
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