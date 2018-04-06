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Суд взяв під варту капітана судна "Норд" і призначив заставу

П'ятниця, 6 квітня 2018, 16:33

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Під вартою капітан залишатиметься до 31 травня. Застава визначена у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Українська правда

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Теми: судОдеська область
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