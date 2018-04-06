Україна введе такі ж санкції проти Росії, як і США

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 17:46

Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці президента Петра Порошенка.

"Очікую від Ради національної безпеки і оборони України вже ближчим часом на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів", – наголосив президент.

Глава держави також зазначив, що сподівається на посилення санкцій проти Росії Європейським союзом.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

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Cоня Лукашова, для УП
Теми: санкції Росія
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