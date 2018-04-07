На Житомирщині з ТРЦ евакуювали 350 людей через задимлення

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Субота, 7 квітня 2018, 14:26

У м. Бердичів Житомирської області рятувальники евакуювали з ТРЦ близько 350 осіб через задимлення у вентиляційній шахті.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 7 квітня о 11:50 у торгово-розважальному центрі "Оноре де Бальзак" у кафе "Чара", що розташоване в підвальному приміщенні, в вентиляційній шахті сталося задимлення без послідуючого горіння.

Внаслідок даної події постраждалих немає, з ТРЦ проведено евакуацію близько 350 осіб.

У ДСНС уточнили, що в самому ТРЦ задимлення не було.

Як повідомлялося, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.

Читайте також: "Уроки Кемерово. Чи можна врятуватись від пожежі в київських ТРЦ".

Теми: Житомир ДСНС
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