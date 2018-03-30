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Глава ДСНС пригрозив силою, якщо не допускатимуть працівників до перевірок об'єктів

П'ятниця, 30 березня 2018, 19:48

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.

Про це він заявив на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми розпочали такі перевірки по всій Україні. На що б я хотів звернути увагу і звернутися, передусім, до губернаторів ... якщо будуть питання, пов'язані з недопуском співробітників ДСНС або інших відомств для проведення перевірки, то прем'єр-міністр (Володимир Гройсман – ред.) чітко визначив для мене завдання - ми будемо готові застосовувати силові методи із залученням підрозділів Національної поліції", - сказав Чечоткін.

Він закликав голів облдержадміністрацій підтримати підрозділи ДСНС, які залучать до перевірок.

Як повідомлялося, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Читайте також: "Уроки Кемерово. Чи можна врятуватись від пожежі в київських ТРЦ".

"Українська правда" в Threads

Теми: ДСНСполіція
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