Серед жертв пожежі в Кемерові – 41 дитина

Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові загинула 41 дитина.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на списки загиблих, вивішені в штабі, створеному родичами жертв трагедії.

Всього в списках значаться прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній.

"Ми оглянули морг, у списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, решта діти. Тіла не ховали – ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", - сказав один з членів ініціативної групи родичів, виступаючи на мітингу на площі Совєтов у Кемерові.

Активісти також перевірили місцевий холодокомбінат, на якому нібито могли ховати тіла.

"Була інформація, що трупи повезли на холодокомбінат, але нічого крім продуктів там немає. Ми подивилися всі фури, не дали виїхати ні одній машині. Якщо пропали сто трупів, то де люди, які їх шукають?" - сказав активіст.

Як повідомляє РБК з посиланням на заступника голови департаменту охорони здоров'я Кемеровської області Оксану Абросову, кількість постраждалих під час пожежі в Кемерові досягла 67 осіб.

12 осіб перебувають у стаціонарах, а 55 лікуються амбулаторно.

Як відомо, пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерові сталася 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей.

За останніми даними, загинули 64 людини.

Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість відрізняється.

27 березня на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.