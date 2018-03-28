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Гройсман поспівчував щодо Кемерова і доручив масштабну перевірку

Середа, 28 березня 2018, 11:19

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії в Російському Кемерові й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Відкриваючи збори, голова уряду зазначив, наскільки він вражений страшною пожежею в Росії, де загинули не тільки дорослі, а й діти.

"Ми знаємо, наскільки це жахливий біль, і тому я сьогодні хотів би висловити співчуття всім рідним і близьким", - заявив він.

Гройсман нагадав, про схожу трагедію у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, що сталася 16 вересня 2017 року.

Тому прем'єр дав доручення відповідним органам провести перевірку місць великого скупчення людей на предмет безпеки.

"Сьогодні ми даємо від уряду доручення Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій спільно з місцевими органами влади розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, дитячих клубів, усіх тих місць, де перебувають люди", - сказав він.

"Буде жорсткий контроль по всій країні", - додав прем'єр.

ДСНС також доручено створити публічний реєстр відповідності таких закладів нормам безпеки.

Крім того, Гройсман закликав власників людних об'єктів провести відповідну перевірку власноруч.

"Треба звернути увагу на засоби пожежогасіння, пожежні сигналізації у закладах освіти, охорони здоров'я, особлива увага дитячим садочкам", - наголосив він.

Прем'єр спрогнозував, що приблизно через місяць Кабмін зможе відзвітувати про результати всеукраїнської безпекової перевірки.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

Мер Києва Віталій Кличко вже доручив обстежити всі торгово-розважальні комплекси столиці на відповідність нормам пожежної безпеки.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманРосіянадзвичайна подія
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