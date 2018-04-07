Портнов каже, що два місяці тому просився свідчити прокуратурі

Екс-голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявляє, що висловив готовність дати свідчення прокуратурі ще два місяці тому.

Так він відреагував у Facebook на слова заступника прокурора Криму Олександра Удовиченка про те, що прокуратура Криму буде намагатися допитати Портнова у кримінальному провадженні, яке відкрили після публікації так званих "плівок Глазьєва".



"Не треба намагатися. Я до вас ще два місяці тому звернувся з цим клопотанням… А ви два місяці тому мені відповіли, що можливо зробите це, якщо вам це буде потрібно", - написав Портнов, розмістивши копії свого клопотання і відповіді прокуратури.

Документи зі сторінки Портнова в Facebook

Він також додав, що має намір на допиті "розповісти про кримських сепаратистів на Севастопольському морському заводі, що належить Петру Порошенку, які ще в квітня 2014-го визнали російську владу на українському півострові".

У п'ятницю ввечері заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко в ефірі Громадського радіо повідомив, що прокуратура АРК буде намагатися допитати колишнього заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова у кримінальному провадженні, яке відкрили після публікації так званих "плівок Глазьєва".

"За інформацією слідства, цей громадянин не знаходиться на території України. Однак Кримінальний процесуальний кодекс дає нам змогу допитів в інших формах. Ми будемо над цим працювати, бо допит особи, яка може так чи інакше фігурувати в кримінальному провадженні, є однією з основних процесуальних дій, яка дозволяє встановити істину", — сказав заступник прокурора.

3-го лютого заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко повідомляв, що прокуратура перевіряє причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у так званих "плівках Глазьєва", які є матеріалами кримінального провадження, що розслідується іншим підрозділом прокуратури.

Телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записану розвідкою 1 березня 2014 року, було оприлюднено прокурорами під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Наприкінці березня 2018 року стало відомо, що відносно першого заступника голови АП Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Портнов заявив, що буде судитися зі Службою безпеки України, яка звинуватила його в державній зраді.