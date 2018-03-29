Портнов подав до суду на СБУ

Перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов буде судитися зі Службою безпеки України, яка звинуватила його в державній зраді.

Про це він сам повідомляє в Facebook.

"Сьогодні подав позов до СБУ в Шевченківський суд Києва. Вимагаю визнати недостовірною і спростувати поширену про мене інформацію про нібито державну зраду", - пише Портнов.

26 березня стало відомо, що СБУ почала провадження щодо Портнова за статтею "державна зрада".

За словами народного депутата Андрія Левуса, Портнова важливо притягти до кримінальної відповідальності не тільки тому, що він у минулому сприяв окупації української території, а й тому, що "він і зараз несе загрозу українській незалежності".

У політичній партії "Опозиційний блок" заявили, що вважають переслідуванням з політичних мотивів кримінальне провадження проти Портнова.

Раніше прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Портнова тоді було оголошено в розшук.

У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції Портнова.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.