Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо хіматаки в Сирії

Рада безпеки ООН планує в понеділок провести екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії.

Про це повідомило в Twitter представництво Великої Британії при ООН.

"Великобританія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Зустріч очікується у понеділок", — йдеться у повідомленні.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday.