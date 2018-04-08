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Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо хіматаки в Сирії

Неділя, 8 квітня 2018, 21:42
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо хіматаки в Сирії

Рада безпеки ООН планує в понеділок провести екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії.

Про це повідомило в Twitter представництво Великої Британії при ООН.

"Великобританія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Зустріч очікується у понеділок", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на неділю з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота. 

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки в Думі постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

BBC із посиланням на рятувальників повідомила про мінімум 70 загиблих. 

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Українська правда

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Теми: ООНСирія
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