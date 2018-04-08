КНДР готова обговорити з Трампом денуклеаризацію – Reuters

Північна Корея вперше висловила США свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

На умовах анонімності чиновник повідомив агентству, що США та північнокорейські офіційні особи нещодавно провели таємні контакти, в яких Пхеньян прямо висловив своє бажання провести зустріч.

Американський чиновник відмовився сказати точно, коли і як відбулися контакти між США та Північною Кореєю, але зазначив, що сторони неодноразово мали прямі контакти.

"США підтвердили, що Кім Чен Ин готовий обговорити денуклеаризацію Корейського півострова", - сказав інший американський чиновник.

Reuters відзначає, що питанням залишається те, як Північна Корея визначить денуклеаризацію, яку Вашингтон бачить у тому, що Пхеньян відмовляється від своєї програми ядерної зброї.

Як повідомлялося, у суботу про таємні переговори щодо підготовки до зустрічі між Трампом і Кім Чен Ином повідомляло CNN.

26 березня Кім Чен Ин несподівано здійснив візит до столиці Китаю. Це його перша відома поїздка за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

9 березня президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином до травня.