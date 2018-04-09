ЗМІ оприлюднили нові докази причетності російського військового до катастрофи МH17

Журналістам вдалося отримати нові докази причетності до катастрофи МH17 російського військового Сергія Дубинського ("Хмурий").

Про це йдеться у новому матеріалі "Донбас.Реалії".

"Міжнародна слідча група і українські правоохоронні органи поки не називають імен людей, причетних до теракту проти малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 влітку 2014 року.

У той же час, журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як мінімум одного з фігурантів цієї справи. Мова про російського військового Сергія Дубинського", – наголошується у розслідуванні.

"Радіоперехоплення СБУ, відео очевидців та висновки Міжнародної слідчої групи – усе це допомогло "Донбас.Реалії" в точності відтворити маршрут російської зенітно-ракетної установки "Бук", – повідомляють журналісти.

Зібрані відеодокази дозволяють стверджувати, що комплекс переміщався по контрольованій бойовиками території у сторону селища Первомайський, звідки і був зроблений постріл.

Повідомляється, що у звіті слідчих детально представлені перехоплення розмов учасників теракту.

Людина, яка дає вказівки про транспортування "Бука", на записах СБУ з'являється під позивним "Хмурий". Одним з перших у своєму розслідуванні його ідентифікував керівник громадської організації "Європростір" Олег Батурин.

"Він був, фактично, одним із архітекторів управлінських військових органів в "ДНР". Потім на базі цих відділів, які він створив, він сформував так зване Головне розвідувальне управління "ДНР", яке сам й очолив", – розповів журналіст.

Батурин з'ясував, що справжнє ім'я "Хмурого" – Сергій Дубинський. Спочатку радянський, а потім і російський військовий – полковник Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Керівник громадської організації "Європростір" додав, що йому вдалося отримати документи, які підтверджують – на Донбасі Дубинський залишався чинним російським військовослужбовцем.

"Про це він засвідчив сам у своєму клопотанні до Південного військового округу РФ про видачу йому коштів на придбання житла як військовослужбовцю.

Він у цьому клопотанні вказав свій особистий номер і період служби у збройних силах Радянського Союзу і Російської Федерації по грудень 2014 року", – зазначив журналіст.

У ході розслідування Батурину також вдалося дізнатися, що до війни Дубинський жив у Донецькій області у селищі Велика Новосілка.

"Донбас.Реалії" поспілкувалися з місцевими, які розповіли, що особисто знають "Хмурого".

Житель Великої Новосілки Олександр Васильович розповів, що дружив з Дубинським з дитинства. Чув про звинувачення на його адресу, але не вірить, що той брав участь у підготовці атаки на "Боїнг".

"Дуже хороший, нормальний хлопець. Я вважаю те, що про нього там кажуть всіляке, що він ракету привіз... Ну, хто пенсіонеру довірить "Бук"?" – дивується він.

Водночас він підтвердив інформацію про службу "Хмурого" у російській армії і уточнив, що Дубинський до Донбасу брав участь як мінімум ще в трьох військових конфліктах.

За словами місцевих, з Великої Новосілки Дубинський поїхав ще задовго до початку війни на сході України. Квартиру матері змінив на приватний будинок в сусідньому селищі.

Останнім місцем проживання Сергія Дубинського в Україні став двоповерховий будинок у селищі Сторожеве.

Журналісти з'ясували, що будинок порожній – "на вигляд одразу помітно, що житло давно занедбане".

Сусід по двору, який переїхав в Сторожеве після початку бойових дій і колишніх господарів не застав, повідомив, що у Дубинського в Україні залишився рідний брат.

"А ось брат, Роман, він у Києві і теж якийсь військовий. І він через рієлтора цей будинок продає. Але Роман і Сергій начебто, на цьому ґрунті політичному, вороги. Той за Україну, а той за "ДНР", – розповів сусід.

Підкреслюється, що змоменту атаки на МH17 Роман Дубинський, рідний брат російського полковника, якого називають причетним до атаки, жодного разу не давав інтерв'ю. Він уперше погодився на відверту розмову з журналістами.

"Я можу розповісти вам все, про що ви запитаєте. Про мої взаємовідносини я розкажу", – сказав Роман.

Він не приховує, що його брат дійсно був російським військовим і воював на боці бойовиків у 2014 році. Про це "Хмурий" казав йому особисто.

"Він мені сам подзвонив і сказав, що він "зараз в ДНР". Я кажу, "а що ти там робиш, сенс?" Я принципово не розумію. У мене інша позиція – повністю проукраїнська", – заявив брат російського полковника.

Ще один діалог з братом у Романа відбувся після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення, що "Хмурий" брав участь в транспортуванні "Бука".

"Коли я дізнався про цей літак, я йому теж подзвонив. У мене був його телефон, потім я його видалив. Я йому подзвонив і запитав – хто це зробив? Він мені відповів, що це зробила українська сторона. Ось така була відповідь.

Я кажу: тут і факти є, і записи якісь є. Він сказав, що ми цього не робили, це "провокація", – повідомив Роман в інтерв'ю.

"Донбас.Реалії" попросили прослухати запис перехоплень СБУ, де, нібито, фігурує Сергій Дубинський. Майже одразу родич "Хмурого" дав ствердну відповідь.

"Схожий, так. Те що я чую – так, є схожість, і дужа сильна", – сказав він під час прослуховування записів.

Інших подробиць про життя "Хмурого" він розповісти не може через сімейну сварку. Через неї брати не спілкуються вже більше десяти років. А сам Роман запевняє, що звільнився з армії ще на початку 90-х років.

"Я не знаю, мені це було нецікаво. У нас мама хворіла дуже серйозно раком. І у нього було ставлення до цього дуже своєрідне. І я його в той час для себе викреслив", – стверджує брат російського військового.

У той же час він підтвердив, що нова російська адреса брата, яка з'явилася в пресі, дійсна. Сергій Дубинський поїхав з Донбасу на початку 2015 року і осів на хуторі Великий Лог Ростовської області.

"Донбас.Реалії" знайшли новий притулок "Хмурого", адже раніше він сам публікував знімки будинку в соцмережах. Але розмовляти із журналістами він відмовився.

Роман Дубинський сподівається, що розслідування вдасться довести до кінця. Навіть якщо результат вкаже на його рідного брата.

"Якщо це ви збили літак – ви повинні понести за це покарання. І не буде іншого варіанту ні через п'ять, ні через десять, ні через двадцять років. За триста убитих людей, винні мають понести покарання", – переконаний він.

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Раніше в США кілька родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" під Донецьком виграли позов до Гіркіна й отримали право на 20 млн доларів компенсацій кожен.