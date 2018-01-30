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Родичі жертв MH17 виграли суд у США проти Гіркіна: $400 млн компенсації

Вівторок, 30 січня 2018, 11:12
Родичі жертв MH17 виграли суд у США проти Гіркіна: $400 млн компенсації

Група родичів жертв катастрофи рейсу MH 17 виграла справу у американському суді, яка дає їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США.

Відповідні документи із суду отримала нідерландська телепрограма ZEMBLA.

Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів. Справу порушили проти лідера проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Американський суддя виніс вердикт 21 грудня. Суд постановив, що сумарна компенсація родичам жертв трагедії має скласти 400 мільйонів доларів – по 20 мільйонів доларів кожному. 

 

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Крім того, в повідомленні ідеться, що шанс справді отримати компенсації "дорівнює нулю", адже Гіркін в суд не з'явився, за домашньою адресою в Москві його не знайшли.

Адвокати родичів жертв авіакатастрофи мають намір заарештувати майно Гіркіна. Втім, його може бути недостатньо, щоб виплатити сотні мільйонів доларів.

"Ця справа не про гроші, а про справедливість для сімей, ми хочемо уваги на світовій арені для справи, і для тих, хто несе відповідальність за цю страшну трагедію", - зазначив адвокат родичів Флойд Вінсер.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Європейська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17ДонбаскатастрофиГіркін
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