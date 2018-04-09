"Нафтогаз" піде до європейських судів, щоб арештувати активи "Газпрому" в Європі

НАК "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами до європейських судів, аби арештувати активи російської компанії "Газпром", оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це в інтерв'ю агентству Reuters у Брюсселі заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише DW.

"Нам зрозуміло, що вони цього не зроблять, тому ми почнемо арештовувати газ та інші активи "Газпрому" в Європі, не в Україні. Ми підемо у суди в Європі", - зазначив Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" не намагатиметься заволодіти російським газом, який транспортується українською газотранспортною системою (ГТС) до європейських клієнтів "Газпрому".

"Ми не хочемо створювати жодної політичної неоднозначності тут, в ЄС, що Україна не є надійною транзитною державою", - підкреслив Вітренко.

Також він припустив, що "Газпром" може повністю припинити транзит газу Україною у 2020 році, переспрямувавши його новими газопроводами. На думку Вітренка, "Путін хоче покарати Україну", а тому може вдатися до такого кроку.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом