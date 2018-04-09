"Нафтогаз" піде до європейських судів, щоб арештувати активи "Газпрому" в Європі

НАК "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами до європейських судів, аби арештувати активи російської компанії "Газпром", оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це в інтерв'ю агентству Reuters у Брюсселі заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише DW.

"Нам зрозуміло, що вони цього не зроблять, тому ми почнемо арештовувати газ та інші активи "Газпрому" в Європі, не в Україні. Ми підемо у суди в Європі", - зазначив Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" не намагатиметься заволодіти російським газом, який транспортується українською газотранспортною системою (ГТС) до європейських клієнтів "Газпрому".

"Ми не хочемо створювати жодної політичної неоднозначності тут, в ЄС, що Україна не є надійною транзитною державою", - підкреслив Вітренко.

Також він припустив, що "Газпром" може повністю припинити транзит газу Україною у 2020 році, переспрямувавши його новими газопроводами. На думку Вітренка, "Путін хоче покарати Україну", а тому може вдатися до такого кроку.