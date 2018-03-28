"Газпром" пропонує "Нафтогазу" два варіанти, аби не виконувати рішення суду

Російський "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом".

Про це заявляє прес-служба групи "Нафтогаз".

"Минулого тижня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрілися, щоб обговорити наступні кроки, після того як Стокгольмський арбітраж виніс рішення в двох великих провадженнях на користь української компанії", – йдеться в повідомленні.

"Під час зустрічі російський газовий монополіст пояснив, що відмовляється поновлювати поставки газу до України попри рішення щодо контракту на поставку, яке трибунал ухвалив у грудні минулого року", – повідомляє компанія.

"Газпром" також не підтвердив, що заплатить 2,6 млрд дол. відповідно до лютневого рішення у транзитній справі", – додає "Нафтогаз".

Українська компанія наголосила, що обидва рішення є остаточними та зобов’язуючими для "Газпрому".

"Натомість російська компанія запропонувала внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу. Обидва варіанти є прямим порушенням та нехтуванням рішеннями Стокгольмського арбітражу. "Нафтогаз" вважає таку позицію неприйнятною та відхилив пропозиції "Газпрому", – інформує компанія.

"Відмова "Газпрому" виконувати чинні рішення авторитетного міжнародного арбітражу в комерційних справах ставить під сумнів довіру до цієї компанії як до партнера європейської газової галузі. А невиплата присуджених трибуналом коштів свідчить про високу ймовірність невиконання Газпромом контрактів і щодо інших контрагентів", – заявив головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Наголошується, що Стокгольмський арбітраж мав юрисдикцію для ухвалення таких рішень в межах справ за контрактами між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Сторони домовилися провести ще один раунд переговорів у квітні", – інформує компанія

"Нафтогаз" очікує на відповідь "Газпрому" на запит "Нафтогазу" щодо перегляду тарифу та використання української ГТС для транзиту російського газу до ЄС після завершення чинного контракту в 2019 році", – йдеться у повідомленні.

У Twitter "Нафтогазу" також зазначається: "На загальному фоні репутаційних втрат РФ за останні місяці небажання "Газпрому" виконувати судове рішення не виглядає чимось надзвичайним. Але, на відміну від отруєння у Лондоні, це небажання буде мати не лише моральні, а і цілком матеріальні наслідки".

Російські ЗМІ повідомляли, що "Газпром" і "Нафтогаз" нібито почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду округу Свеа клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" за договором на постачання газу.

У справі про транзит апеляція очікується до кінця березня.

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