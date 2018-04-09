Санкції США: За добу російські олігархи втратили понад $12 мільярдів, рубль обвалився

Через санкції з боку США найбагатші російські бізнесмени зі списку журналу Forbes втратили понад 12 мільярдів доларів, а котирування акцій найбільших російських компаній і курс рубля обвалилися.

Так, серед лідерів за втратами виявився бізнесмен Олег Дерипаска. Відразу після оголошення про санкції акції його компаній впали, пише Meduza.

"Русал" подешевшав на Гонконгській біржі вдвічі, на Московській - на чверть. Компанія навіть випустила попередження про можливий технічний дефолт через санкції. Торги розписками En+ в Лондоні призупинили після падіння більш ніж на чверть.

В цілому до вечора 9 квітня Дерипаска, за оцінкою Forbes, втратив 1,6 млрд доларів - п'яту частину своїх статків.

Партнер Дерипаски по "Норнікелю" Володимир Потанін втратив 1,3 млрд доларів або 8,2% своїх статків.

Ще один мільярдер з списку санкцій Віктор Вексельберг втратив 950 млн доларів. "Ренова" Вексельберга не торгується на вільному ринку, але вона також може постраждати від заборони на роботу з американськими компаніями.

Forbes зазначає, що серйозну суму - 1,4 млрд доларів, тобто приблизно 20% своїх статків - втратив Сулейман Керімов.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів.

Слідом за активами Дерипаски обвалилися котирування російських компаній і курс рубля. Індекс РТС втратив майже 10%, індекс Московської біржі - майже 7%. Курс долара 9 квітня наблизився до 60 рублів, а євро подолав позначку 74 рубля - вперше з серпня 2016 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

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Економічна правда