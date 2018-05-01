Трамп назвав 2 місця, де може зустрітися з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп офіційно назвав принаймні 2 варіанти, які розглядаються як місця проведення запланованої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, - Сінгапур і Демілітаризовану зону на кордоні між двома Кореями.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Нігерії в Білому домі, передає "Укрінформ".

"Ми розглядаємо різні країни, включаючи Сінгапур, і ми також говоримо про можливість проведення зустрічі у Демілітаризованій зоні (ДМЗ)", – підкреслив Трамп.

Голова Білого дому висловив упевненість в успішності майбутніх переговорів.

За його словами, ця подія "має шанс стати великою".

"Я вважаю, що саміт відбудеться, і на мою особисту думку, він буде успішним. Але ми побачимо, що станеться", - заявив американський президент.

Раніше Трамп у Twitter підкреслив, що зустріч можна було би провести в Домі миру у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Кореї.

"Багато країн розглядаються як місце для зустрічі, але чи не буде Будинок миру / Будинок свободи на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і надійним місцем, ніж будь-яка третя країна? Просто запитую!", – написав він.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

Як повідомлялося, 27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині Демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Лідер КНДР Кім Чен Ін повідомив президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, що Пхеньян закриє головний ядерний випробувальний полігон у травні, процес буде відкритим.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з Кім Чен Ином може пройти через 3-4 тижні.

США попередили Північну Корею, що вона повинна здійснити "незворотні" кроки щодо денуклеаризації.