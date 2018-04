Трамп назвав 2 місця, де може зустрітися з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп офіційно назвав принаймні 2 варіанти, які розглядаються як місця проведення запланованої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, - Сінгапур і Демілітаризовану зону на кордоні між двома Кореями.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Нігерії в Білому домі, передає "Укрінформ".

"Ми розглядаємо різні країни, включаючи Сінгапур, і ми також говоримо про можливість проведення зустрічі у Демілітаризованій зоні (ДМЗ)", – підкреслив Трамп.

Голова Білого дому висловив упевненість в успішності майбутніх переговорів.

За його словами, ця подія "має шанс стати великою".

"Я вважаю, що саміт відбудеться, і на мою особисту думку, він буде успішним. Але ми побачимо, що станеться", - заявив американський президент.

Раніше Трамп у Twitter підкреслив, що зустріч можна було би провести в Домі миру у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Кореї.

"Багато країн розглядаються як місце для зустрічі, але чи не буде Будинок миру / Будинок свободи на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і надійним місцем, ніж будь-яка третя країна? Просто запитую!", – написав він.

