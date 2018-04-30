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США: Будь-яка угода з КНДР передбачатиме "незворотні" дії з денуклеаризації

Понеділок, 30 квітня 2018, 04:23

США попередили Північну Корею, що вона повинна здійснити "незворотні" кроки щодо денуклеаризації.

Про це держсекретар США розповів телеканалу ABC News, пише Reuters.

Помпео заявив лідерові КНДР Кім Чен Ину, що він повинен погодитися здійснити "незворотні" кроки щодо закриття своєї програми ядерної зброї в будь-якому варіанті угоди з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми використовуємо слово "незворотні" з щирим наміром. Ми будемо вимагати тих кроків, які продемонструють, що денуклеаризация буде досягнута", - сказав Помпео, говорячи про свій таємний візит в КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином, коли він ще був директором ЦРУ.

За його словами зустріч з Кім Чен Ином була "продуктивною" і він залишав Пхеньян переконаним, що існує "реальна можливість" для північнокорейського лідера і Трампа укласти угоду.

Кім висловив готовність обговорити вимогу Трампа "і розробити карту, яка допоможе нам досягти цієї мети", повідомив Помпео.

Дипломат сказав також, що США теж повинні будуть відповідати діям Північної Кореї, але не додав жодних подробиць.

"Обом країнам доведеться робити більше, ніж говорити", - сказав Помпео.

Він повторив, що Трамп буде підтримувати "кампанію тиску" санкціями проти Північної Кореї, поки Кім Чен Ин не закриє свою програму ядерної зброї.

Як повідомлялося, 27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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