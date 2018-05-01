Балух дотримується голодування 43 дні і припиняти його не планує – Чийгоз

Засуджений в анексованому РФ Криму український активіст Володимир Балух продовжує оголошене 43 дні тому голодування і не планує його припиняти.

Про це "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Голодування він дотримується. До суду він його точно не зніме. Минулого тижня його намагалися годувати, але він відмовився. Він стійко тримається", – сказав Чийгоз.

Раніше у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.

Згодом стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

22 народні депутати України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування.

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.