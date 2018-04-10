Понад 20 нардепів закликали Балуха припинили голодування

22 нардепи направили колективне звернення до українського політичного в’язня в окупованому Криму Володимира Балуха з проханням зупинити голодування.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Зазначається, що відповідне звернення народні обранці написали ще 6 квітня у зв'язку зі стрімким погіршенням здоров’я Балуха та ризику втрати життя.

Повідомляється, що у колективному листі депутати висловили безмежну повагу до українського політв'язня та його боротьби та закликали припинити голодування, наголосивши, що "Україні потрібні живі герої".

Звернення підписали від різних фракцій та позафракційні депутати: Рефат Чубаров, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Владислав Голуб, Сергій Лещенко, Валерій Карпунцов, Юрій Соловей, Іван Спориш, Олег Мусій, Віктор Кривенко, Володимир Арешонков, Юрій Дерев’янко, Леонід Ємець, Тетяна Острікова, Михайло Головко, Юрій Павленко, Андрій Білецький, Борислав Береза, Ігор Шурма, Віктор Вовк, Геннадій Кривошея.

Як повідомлялося, 5 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого РФ Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха. Він відмовився виступати у дебатах через погане самопочуття

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.