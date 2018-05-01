Через побиття Найєма відкрили ще одне провадження

У справі про побиття народного депутата Мустафи Найєма додатково відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості".

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Після того як надійшла інформація від лікарів, додатково відкрили ст. 122 ч. 1 ("Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) УКУ", - сказав Крищенко.

Частина 1 статті 122 ККУ передбачає покарання виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У той же час, брат депутата Масі Найєм написав в Facebook, що в Мустафи струс мозку.

"Почалися болі в районі спини. Операція пройшла, колять знеболювальне", - повідомив він.

Він також написав, що Мустафа давав свідчення поліції.

"На даний момент відомо, що троє затримані. Четвертий і головний учасник бійки все ще на волі. Можливо його прізвище Саітов, кличка Мага", - написав брат депутата і опублікував фото нападника.

Як повідомлялося, 30 квітня нардеп Мустафа Найєм потрапив до лікарні в результаті побиття на дорозі. У нього діагностували перелам щелепи і струс.

Прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало повідомив, що затримано трьох підозрюваних у нападі на депутата. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК "Хуліганство", яка передбачає покарання у вигляді до 4 років позбавлення волі.