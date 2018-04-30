Нардеп Найєм потрапив у лікарню через сутичку на дорозі

Нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту та бійки на дорозі, в результаті чого опинився в лікарні.

Про інцидент нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, перепалка на дорозі, яка виникла у зв'язку з поведінкою інших учасників руху, закінчилася "бійкою".

"Почалася перепалка. Викликав 102. Ну, як бійкою - дали в щелепу ... наздогнати не вийшло. Тепер у лікарні. Патрульну викликав за "102" як звичайний громадянин; усі дані автомобілів, фото учасників події передав", - повідомив він.

Нардеп додав, що інцидент не стосується його депутатських повноважень.

"Посвідчення не пред'являв, це не пов'язано з моєю політичною діяльністю", - зазначив Найєм.

Також він повідомив, що у лікарні в нього діагностували перелом щелепи і струс.

У коментарі УП прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало повідомив, що в результаті плану "Перехоплення", введеного після інциденту за участю Найєма, затримано трьох підозрюваних, чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують, за фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК "Хуліганство".

"Потерпілий, який викликав поліцію (Найєм - ред.), рухався у напрямку Бесарабської площі. В цей час автомобіль марки Mercedes створив аварійну ситуацію, після чого між учасниками руху відбувся конфлікт", - зазначив Тракало.

За даними поліції, коли між учасниками інциденту відбулася сварка, на місце події прибув ще один автомобіль марки BMW.

"Один з учасників конфлікту вдарив народного депутата в обличчя, після чого вони зникли з місця події. ... Автомобіль марки Mercedes під час плану "Перехоплення" знайшли неподалік і затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті. Їх доправлено до поліції", повідомив Тракало.

За даними нардепа Антона Геращенка, троє затриманих - Саітов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич, 28.10.1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович, 28.08.1996 р.н.