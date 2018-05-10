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Іспанський суд не дозволив обрати Пучдемона прем’єром Каталонії заочно

Четвер, 10 травня 2018, 02:10

Конституційний суд (КС) Іспанії прийняв до розгляду позов уряду проти схваленої парламентом Каталонії реформи закону, яка передбачає можливість заочного обрання глави уряду регіону.

Про це пише DW.com.

Цей крок суду означає автоматичне призупинення дії реформи до остаточного рішення КС, яке може бути прийняте через кілька місяців. Уряд Іспанії від початку виступив проти цієї реформи.

Зміну закону було підтримано парламентом регіону 4 травня. Реформа дозволяє провести процедуру обрання глави каталонського уряду без особистої присутності кандидата в парламенті. Вона повинна була дозволити затвердити екс-прем'єра автономії Карлеса Пучдемона на посаді регіонального лідера.

Пучдемон, якого німецький суд звільнив під заставу, очікує в Німеччині рішення щодо його екстрадиції до Іспанії, де його звинувачують у заколоті і зловживанні державними коштами під час організації минулорічного референдуму про незалежність Каталонії.

Каталонські сепаратистські партії протягом останніх шести місяців продовжували спроби відокремитися від Іспанії. Однак їхнім ініціативам неодноразово заважали судові рішення, оскільки іспанська конституція стверджує про неподільність Іспанії.

У парламенті Каталонії раніше неодноразово обговорювали обрання Пучдемона главою уряду, однак усі попередні спроби зазнавали невдачі - в основному через те, що Пучдемон перебуває за кордоном.

Теми: Каталонія Іспанія
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