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Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона премьером Каталонии заочно

Четверг, 10 мая 2018, 02:10

Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Об этом пишет DW.com.

Этот шаг суда означает автоматическое приостановление действия реформы до окончательного решения КС, которое может быть принято через несколько месяцев. Правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Изменение закона было поддержано парламентом региона  4 мая. Реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить экс-премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера.

Пучдемон, которого немецкий суд освободил под залог, ожидает в Германии решение о его экстрадиции в Испанию, где его обвиняют в мятеже и злоупотреблении государственными средствами при организации прошлогоднего референдума о независимости Каталонии.

Каталонские сепаратистские партии в течение последних шести месяцев продолжая попытки отделиться от Испании. Однако их инициативам неоднократно мешали судебные решения, поскольку испанская конституция утверждает о неделимости Испании.

В парламенте Каталонии ранее неоднократно обсуждали избрание Пучдемона главой правительства, однако все предыдущие попытки терпели неудачу - в основном из-за того, что Пучдемон находится за границей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Каталония Испания
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