Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона премьером Каталонии заочно

51 просмотр
Четверг, 10 мая 2018, 02:10

Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Об этом пишет DW.com.

Этот шаг суда означает автоматическое приостановление действия реформы до окончательного решения КС, которое может быть принято через несколько месяцев. Правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Изменение закона было поддержано парламентом региона  4 мая. Реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить экс-премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера.

Пучдемон, которого немецкий суд освободил под залог, ожидает в Германии решение о его экстрадиции в Испанию, где его обвиняют в мятеже и злоупотреблении государственными средствами при организации прошлогоднего референдума о независимости Каталонии.

Каталонские сепаратистские партии в течение последних шести месяцев продолжая попытки отделиться от Испании. Однако их инициативам неоднократно мешали судебные решения, поскольку испанская конституция утверждает о неделимости Испании.

В парламенте Каталонии ранее неоднократно обсуждали избрание Пучдемона главой правительства, однако все предыдущие попытки терпели неудачу - в основном из-за того, что Пучдемон находится за границей.

Темы: Каталония Испания
powered by lun.ua
По теме
Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии 6 мая 2018, 07:08
В Барселоне сотни тысяч вышли на митинг против ареста каталонских лидеров 15 апреля 2018, 22:17
Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии под залог 5 апреля 2018, 21:08
Все новости
Главные новости
"Шахтер" выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо"
Порошенко и Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС
В Днепре болельщики подрались с полицией: 20 задержанных
США вводят санкции против оборонных структур РФ
Все новости
Жизнь

12 веселых комиксов о наших буднях

психология

Когда самооценка женщин начинает страдать от соцсетей