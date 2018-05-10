5 житлових будинків пошкоджено на Донеччині за три дні

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Четвер, 10 травня 2018, 10:03

10 травня у смт Південне поблизу Торецька в результаті влучення вибухонебезпечного предмету було пошкоджено житловий будинок на вулиці 8 Березня. 

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайний ситуацій у Донецькій області.

"Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", – йдеться в повідомленні.

"8 травня на території території смт Миронівський Бахмутського району Донецької області відбувалися активні бойові дії. В результаті влучення вибухонебезпечних предметів зазнали пошкоджень 4 житлових будинки на вул. Енергетиків та Матросова", – інформує також ДСНС.

Теми: Донецька область ООС бойові дії ДСНС Донбас
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