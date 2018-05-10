5 жилых домов повреждены в Донецкой области за три дня

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Четверг, 10 мая 2018, 10:03

10 мая в пгт Южное вблизи Торецка в результате попадания взрывоопасного предмета был поврежден жилой дом на улице 8 Марта.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Информация о погибших и пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

"8 мая на территории пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области происходили активные боевые действия. В результате попадания взрывоопасных предметов было повреждено 4 жилых дома на ул. Энергетиков и Матросова", – информирует также ГСЧС.

Темы: Донецкая область ООС боевые действия ГСЧС Донбасс
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