5 жилых домов повреждены в Донецкой области за три дня

10 мая в пгт Южное вблизи Торецка в результате попадания взрывоопасного предмета был поврежден жилой дом на улице 8 Марта.



Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



"Информация о погибших и пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.



"8 мая на территории пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области происходили активные боевые действия. В результате попадания взрывоопасных предметов было повреждено 4 жилых дома на ул. Энергетиков и Матросова", – информирует также ГСЧС.