Прокурор на Донеччині погорів на хабарі в 15 тисяч доларів

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Четвер, 10 травня 2018, 11:03

У Донецькій області прокурор, який мав слідкувати за органами, що борються з організованою злочинністю вимагав хабар 15 тисяч доларів за зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.    

"Прокурор, здійснюючи нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у формі процесуального керівництва, з грудня 2017 року вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США за зміну міри запобіжного заходу із тримання під вартою на інший", - йдеться в повідомленні.

8 травня прокурора затримали під час отримання  120 тисяч гривень.

Прокурор працював у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

На даний час прокурора затримали за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 368 ККУ (Одержання хабара).

5 травня співробітники СБУ затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Українська правда
Теми: прокуратура хабар
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