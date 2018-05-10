Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор на Донеччині погорів на хабарі в 15 тисяч доларів

Четвер, 10 травня 2018, 11:03

У Донецькій області прокурор, який мав слідкувати за органами, що борються з організованою злочинністю вимагав хабар 15 тисяч доларів за зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.    

"Прокурор, здійснюючи нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у формі процесуального керівництва, з грудня 2017 року вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США за зміну міри запобіжного заходу із тримання під вартою на інший", - йдеться в повідомленні.

8 травня прокурора затримали під час отримання  120 тисяч гривень.

Прокурор працював у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

На даний час прокурора затримали за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 368 ККУ (Одержання хабара).

5 травня співробітники СБУ затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Українська правда
Теми: прокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: