Прокурор Донецкой области погорел на взятке в 15 тысяч долларов

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Четверг, 10 мая 2018, 11:03

В Донецкой области прокурор, который должен следить за органами, которые борются с организованной преступностью, требовал взятку 15 тысяч долларов за изменение меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокурор, осуществляя надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве, в форме процессуального руководства, с декабря 2017 года вымогал у подозреваемого в уголовном производстве денежные средства в сумме 15 тысяч долларов за изменение меры пресечения с содержания под стражей", - говорится в сообщении.

8 мая прокурора задержали при получении 120 тысяч гривен.

Прокурор работал в отделе надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью.

В настоящее время его задержали за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение взятки).

5 мая сотрудники СБУ задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений службы в Киевской области.

Украинская правда
Темы: прокуратура взятка
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