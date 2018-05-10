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Фінал ЛЧ: англійських фанів попереджають про ризики нападів у Києві

Четвер, 10 травня 2018, 14:47
Фінал ЛЧ: англійських фанів попереджають про ризики нападів у Києві

Посольство Великої Британії в Україні попереджає фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів у Києві, про можливі напади на іноземців у столиці України.

Про це йдеться у порадах посольства Великої Британії в Україні англійським фанатам, які мають намір відвідати фінал, повідомляє "Європейська правда". 

"Більшість подорожей до України не викликають труднощів, однак, були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві і деякі з них могли статися на расовому ґрунті, тому, проявіть особливу обережність та будь-те пильними увесь час", - наголосили в посольстві. 

Також британські дипломати рекомендують "бути обізнаними з поточною політичною ситуацією (особливо щодо напруження між Україною і Росією) та уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати недружелюбну реакцію".

Разом з тим зазначається, що для осіб з обмеженими фізичними можливостями (людей з інвалідністю) доступ до публічного транспорту ускладнений. 

"Як і в будь-якому іншому місті, остерігайтеся кишенькових злодіїв та викрадачів сумок в аеропортах, залізничних станціях, в районі центру міста, на стадіоні та під час користування публічним транспортом. Тримайте цінні речі та гаманці поза полем зору чужинців", - йдеться у рекомендаціях. 

При цьому британські дипломати рекомендують не залишати верхній одяг або сумки з гаманцями або паспортами без нагляду в ресторанах та барах. 

Також футбольним фанатам рекомендується остерігатися пропозицій від невідомих осіб щодо погодження вживати різні напої. 

"Вживання алкоголю заборонене у публічних місцях (окрім барів та ресторанів). Місцеві алкогольні напої часто є міцнішими, аніж у Сполученому Королівстві, тому, врахуйте це", - повідомляє посольство. 

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА пройде увечері 26 травня на стадіоні "Олімпійський".

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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