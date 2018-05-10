Финал ЛЧ: английских фанов предупреждают о рисках нападений в Киеве

Посольство Великобритании в Украине предупреждает фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.

Об этом говорится в советах посольства Великобритании в Украине английским фанатам, которые намерены посетить финал, сообщает "Европейская правда"

"Большинство путешествий в Украину не вызывают трудностей, однако, были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому, проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", - подчеркнули в посольстве.

Также британские дипломаты рекомендуют "быть осведомленными с текущей политической ситуацией (особенно в отношении напряжения между Украиной и Россией) и избегать любых действий, которые могут спровоцировать недружелюбную реакцию".

Вместе с тем отмечается, что для лиц с ограниченными физическими возможностями (людей с инвалидностью) доступ к публичному транспорту затруднен.

"Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманных воров и похитителей сумок в аэропортах, железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования публичным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки вне поля зрения чужих людей", - говорится в рекомендациях.

При этом британские дипломаты рекомендуют не оставлять верхнюю одежду или сумки с кошельками или паспортами без присмотра в ресторанах и барах.

Также футбольным фанатам рекомендуется остерегаться предложений от неизвестных лиц по поводу употребления различных напитков.

"Употребление алкоголя запрещено в публичных местах (кроме баров и ресторанов). Местные алкогольные напитки часто являются более крепкими, чем в Соединенном Королевстве, поэтому, учтите это", - сообщает посольство.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА пройдет вечером 26 мая на стадионе "Олимпийский".