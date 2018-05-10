НАБУ розповіло про схеми розкрадання в оборонці

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Четвер, 10 травня 2018, 15:15

Національне антикорупційне бюро зафіксувало порушення пов’язані з зловживанням і розтратою на 15 українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Щонайменше на 15 підприємствах комплексу детективи НАБУ наразі зафіксували факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень", - повідомили в бюро.

Зокрема, найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також є випадки закупівлі товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов.

У НАБУ прозвітували, що загалом повідомили про підозру 23 особам, з них 13 - посадовцям держструктур.

Детективи стверджують, що ключову роль у появі корупційних схем на підприємствах ОПК відіграють посадовці.

"Кожен другий підозрюваний у злочинах, викритих НАБУ, належить до цієї категорії", - пояснили в бюро.

 

За їхніми підрахунками, внаслідок таких дій, державі було завдано шкоди на 623 млн грн та 3 млн доларів і вдалося запобігти розкраданню 130 млн гривень.

Наприкінці березня у НАБУ заявили про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

В минулому році детективи НАБУ затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

Українська правда
Теми: НАБУ Міноборони
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