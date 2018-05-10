НАБУ рассказало о схемах хищения в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро зафиксировало нарушения связанные со злоупотреблением и растратой на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По меньшей мере, на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств", - сообщили в бюро.

Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Также есть случаи закупки товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В НАБУ отчитались, что в целом сообщили о подозрении 23 лицам, из них 13 - должностным лицам госструктур.

Детективы утверждают, что ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники.

"Каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории", - пояснили в бюро.

По их подсчетам, в результате таких действий, государству был нанесен ущерб на 623 млн грн и 3 млн долларов и удалось предотвратить хищение 130 млн гривен.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.

Экспертиза подтвердила растрату 149 млн гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

В прошлом году детективы НАБУ задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.