Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ рассказало о схемах хищения в оборонке

Четверг, 10 мая 2018, 15:15
НАБУ рассказало о схемах хищения в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро зафиксировало нарушения связанные со злоупотреблением и растратой на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По меньшей мере, на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств", - сообщили в бюро.

Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Также есть случаи закупки товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В НАБУ отчитались, что в целом сообщили о подозрении 23 лицам, из них 13 - должностным лицам госструктур.

Детективы утверждают, что ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники.

"Каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории", - пояснили в бюро.

 

По их подсчетам, в результате таких действий, государству был нанесен ущерб на 623 млн грн и 3 млн долларов и удалось предотвратить хищение 130 млн гривен.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.

Экспертиза подтвердила растрату 149 млн гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

В прошлом году детективы НАБУ задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

Украинская правда
Темы: НАБУМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: