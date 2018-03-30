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НАБУ завершило розслідування скандальної справи "Трейд Коммодіті"

П'ятниця, 30 березня 2018, 16:09

У Національному антикорупційному бюро заявили про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 28 березня підозрюваним та адвокатам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

У Національному бюро уточнюють, що заступник Міністра оборони, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також посадова особа Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

А також фактичний власник комерційного підприємства, що постачало паливо для Міністерства оборони, підозрюється у вчиненні злочину , передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ.

Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

Зазначалося, що підозрюваним готуються фінальні підозри.

Як відомо, 11 жовтня 2017 року детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України через компанію "Трейд коммодіті".

12 жовтня у Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Обвинувачення просило обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень. Однак Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти Павловського на поруки.

Павловському було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Він не визнає свою причетність до корупційних схем.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

У той же час за даними джерел, підозрювані посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" втекли.

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Українська правда

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Теми: НАБУМіноборонидержзакупівлі
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