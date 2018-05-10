У Путіна прокоментували рішення суду в Гаазі

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Четвер, 10 травня 2018, 15:58

Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, який постановив відшкодувати збитки українським компаніям у зв'язку з анексією Криму.

Про це заявив у четвер прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Росія ніяк не була представлена ​​(на цьому суді) і не направляла свого представника на цей судовий процес, тому ми не вважаємо себе стороною (процесу) в даному випадку", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зазначалося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

Як говориться в постанові суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Українська правда
Теми: Росія Путін суд Крим анексія
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