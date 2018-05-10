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У Путина прокомментировали решение суда в Гааге

Четверг, 10 мая 2018, 15:58

Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который постановил возместить убытки украинским компаниям в связи с аннексией Крыма.

Об этом заявил  в четверг пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Отмечалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинсудКрыманнексия
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